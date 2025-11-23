Sport Manfredonia
Manfredonia U19, punto d’oro a Reggio Calabria
Grandissima prova della nostra Under 19, che sul campo della Reggina, capolista del girone, conquista un prezioso 2-2 nella 12ª giornata del campionato Juniores Nazionale.
Il primo tempo si chiude sull’1-1, con il Manfredonia che reagisce subito trovando il gol del pareggio grazie a Spano.
Nella ripresa, dopo il nuovo vantaggio dei padroni di casa, i ragazzi di mister Giuseppe Perrone restano compatti e determinati, trovando il definitivo 2-2 con Solazzo.
Una prestazione eccellente, fatta di coraggio, attenzione e qualità, che conferma la crescita del gruppo e la capacità di competere anche sui campi più difficili del campionato.
⸻