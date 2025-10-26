Sport Manfredonia

Manfredonia U19, prima vittoria stagionale a Ferrandina

Arriva il primo successo per la nostra Under 19, che espugna con autorità il campo del Ferrandina vincendo 0-3 nella gara valida per l’ottava giornata di campionato.

Decisiva la doppietta di La Torre e la rete di Lamparella, in una partita ben giocata dai ragazzi di mister Giuseppe Perrone, che hanno anche colpito un palo con Spano.

Per i giovani biancocelesti si tratta del secondo risultato utile consecutivo dopo il pareggio della scorsa settimana e della seconda gara di fila senza subire gol.

💪 Una vittoria importante, che conferma la crescita e la solidità del gruppo. Complimenti a tutti i ragazzi e allo staff!

