Manfredonia U19, prima vittoria stagionale a Ferrandina
Arriva il primo successo per la nostra Under 19, che espugna con autorità il campo del Ferrandina vincendo 0-3 nella gara valida per l’ottava giornata di campionato.
Decisiva la doppietta di La Torre e la rete di Lamparella, in una partita ben giocata dai ragazzi di mister Giuseppe Perrone, che hanno anche colpito un palo con Spano.
Per i giovani biancocelesti si tratta del secondo risultato utile consecutivo dopo il pareggio della scorsa settimana e della seconda gara di fila senza subire gol.
💪 Una vittoria importante, che conferma la crescita e la solidità del gruppo. Complimenti a tutti i ragazzi e allo staff!