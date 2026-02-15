Sport Manfredonia

Manfredonia U19, pari interno contro il Barletta

Redazione15 Febbraio 2026
Termina 2-2 la sfida tra la nostra Under 19 e il Barletta, valida per la 21ª giornata del campionato Juniores Nazionale.

Dopo un primo tempo chiuso sotto di un gol (0-1), i ragazzi hanno reagito con carattere, ribaltando momentaneamente il risultato grazie ai calci di rigore trasformati da Totaro e La Torre, portandosi sul 2-1.

Nel finale, però, il Barletta ha trovato la rete del definitivo 2-2, fissando il risultato in parità.

Un pareggio che conferma la capacità della squadra di reagire e restare in partita fino all’ultimo.

