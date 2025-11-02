Sport Manfredonia
Manfredonia U19, pari amaro al Miramare
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
Manfredonia U19, pari amaro al Miramare
Finisce 1-1 la sfida tra Manfredonia e Sambiase, valida per la nona giornata del campionato Under 19.
I ragazzi di mister Perrone passano in vantaggio grazie al rigore trasformato da D’Arienzo, ma a cinque minuti dal termine gli ospiti trovano il gol del pareggio, spegnendo sul finale le speranze di vittoria biancoceleste.
Un altro risultato utile consecutivo per i nostri giovani Delfini, che confermano solidità e crescita, sfiorando quella che sarebbe stata la prima vittoria stagionale al Miramare.