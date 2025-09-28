[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia U19, ko esterno a Francavilla

👉 Francavilla – Manfredonia 3-0

Terza sconfitta consecutiva per la nostra Under 19, caduta sul campo del Francavilla.

I padroni di casa si sono portati sul 2-0, ma i biancocelesti hanno subito dopo trovato il gol che però è stato annullato dall’arbitro. A complicare ulteriormente la gara è arrivata anche l’espulsione di Spano, che ha costretto i ragazzi di mister Telera a giocare in dieci.

Nel finale è arrivato anche il terzo gol dei padroni di casa che ha chiuso la partita sul 3-0.