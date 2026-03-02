Sport Manfredonia
Manfredonia U17 sconfitto a Bisceglie
Termina con una sconfitta la gara esterna dell’Under 17 del Manfredonia Calcio 1932, valida per la 7ª giornata della Seconda Fase Regionale.
Allo stadio “Di Liddo” di Bisceglie, i padroni di casa dell’Unione Calcio Bisceglie si impongono per 3-0. Nonostante l’impegno profuso, i biancocelesti non riescono a dar continuità alla vittoria della scorsa settimana e restano fermi a quota 13 punti in classifica.
Il gruppo riprenderà gli allenamenti nei prossimi giorni per preparare al meglio la prossima sfida di campionato.