Manfredonia U17 sconfitto a Bisceglie

Redazione2 Marzo 2026
Termina con una sconfitta la gara esterna dell’Under 17 del Manfredonia Calcio 1932, valida per la 7ª giornata della Seconda Fase Regionale.

Allo stadio “Di Liddo” di Bisceglie, i padroni di casa dell’Unione Calcio Bisceglie si impongono per 3-0. Nonostante l’impegno profuso, i biancocelesti non riescono a dar continuità alla vittoria della scorsa settimana e restano fermi a quota 13 punti in classifica.

Il gruppo riprenderà gli allenamenti nei prossimi giorni per preparare al meglio la prossima sfida di campionato.


