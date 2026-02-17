Sport Manfredonia
Manfredonia U17 sconfitta dal Barletta
Si chiude con una sconfitta la sfida della nostra Under 17, superata 0-3 dal Barletta nella gara valida per la quinta giornata della Seconda Fase Regionale.
I biancocelesti hanno provato a restare in partita, ma gli ospiti si sono dimostrati più concreti nei momenti decisivi.
Un risultato che non cancella il percorso positivo fatto finora e che servirà da stimolo per ripartire con maggiore determinazione.