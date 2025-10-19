[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia U17, rimonta amara al Miramare

Sconfitta beffarda per la nostra Under 17, che al Miramare cade 3-2 contro la Cosmano Sport al termine di una gara ricca di emozioni.

I ragazzi di mister Vergura e mister Grasso erano partiti alla grande, portandosi sul 2-0 grazie alla doppietta di Paglione. Nella ripresa, però, gli ospiti sono riusciti a rientrare in partita e a completare la rimonta, ribaltando il risultato nel finale.

Nonostante la sconfitta, buona prestazione dei nostri giovani biancocelesti, che hanno mostrato carattere e qualità per lunghi tratti della gara.

—