Manfredonia U17: pari di carattere a Trani

Termina 1-1 la trasferta di Trani per la nostra Under 17, impegnata contro il Ponte Lama nella quarta giornata della Seconda Fase Regionale.

I biancocelesti sono andati sotto nel corso della gara, ma hanno reagito con personalità trovando il pareggio grazie al rigore trasformato da La Torre. Nel finale i ragazzi di mister Vergura e mister Grasso hanno anche provato a ribaltare il risultato, senza però riuscire a trovare la rete del successo.

Una buona prestazione complessiva, che consente al Manfredonia di mantenere l’imbattibilità in questa seconda fase: tre vittorie e un pareggio nelle prime quattro gare disputate.