Manfredonia U17: esordio vincente al Miramare!
Inizia nel migliore dei modi la stagione della nostra Under 17, che al Miramare supera 1-0 il TiquiTaca nella gara d’esordio.
A decidere il match è stato un eurogol di Pesante al 10º minuto del primo tempo, con un gran tiro dai 30 metri che si è insaccato sotto l’incrocio.
I ragazzi di mister Vergura e mister Grasso hanno disputato una prestazione di grande spessore, creando numerose occasioni da rete e colpendo più volte i legni.
Un dominio che avrebbe potuto tradursi in un risultato ben più ampio, a conferma della brillante prova offerta dai giovani biancocelesti.
💪 Ottimo inizio e grande entusiasmo per un gruppo che promette tanto!
Complimenti a tutti i ragazzi ed allo staff per questa prima, meritata vittoria!