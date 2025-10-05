[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia U17: esordio vincente al Miramare!

Inizia nel migliore dei modi la stagione della nostra Under 17, che al Miramare supera 1-0 il TiquiTaca nella gara d’esordio.

A decidere il match è stato un eurogol di Pesante al 10º minuto del primo tempo, con un gran tiro dai 30 metri che si è insaccato sotto l’incrocio.

I ragazzi di mister Vergura e mister Grasso hanno disputato una prestazione di grande spessore, creando numerose occasioni da rete e colpendo più volte i legni.

Un dominio che avrebbe potuto tradursi in un risultato ben più ampio, a conferma della brillante prova offerta dai giovani biancocelesti.

💪 Ottimo inizio e grande entusiasmo per un gruppo che promette tanto!

Complimenti a tutti i ragazzi ed allo staff per questa prima, meritata vittoria!