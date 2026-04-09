Sport Manfredonia
Manfredonia U15: vittoria travolgente nel recupero
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Manfredonia U15: vittoria travolgente nel recupero
Si è disputato oggi pomeriggio allo stadio “Miramare” il recupero della 10ª giornata del campionato Under 15 tra Manfredonia Calcio 1932 e Troia. La gara, precedentemente rinviata per avverse condizioni meteo, ha visto il successo dei biancocelesti per 9-1.
Di seguito i marcatori dell’incontro:
⚽⚽⚽ Paloscia
⚽⚽ Gravinese
⚽ Russo
⚽ Castriotta
⚽ Ciuffreda
⚽ Cariglia
Grazie a questo successo, la formazione sipontina consolida ulteriormente il primato in classifica, portandosi a quota 24 punti (8 vittorie su 8 gare). Una prova di forza assoluta che proietta il gruppo verso le battute finali della stagione con entusiasmo e determinazione.