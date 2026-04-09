Il Sipontino è anche su Mobile!

Scarica l’app e resta sempre aggiornato in tempo reale. Scarica l’app e resta sempre aggiornato in tempo reale. SCARICA ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia U15: vittoria travolgente nel recupero

​Si è disputato oggi pomeriggio allo stadio “Miramare” il recupero della 10ª giornata del campionato Under 15 tra Manfredonia Calcio 1932 e Troia. La gara, precedentemente rinviata per avverse condizioni meteo, ha visto il successo dei biancocelesti per 9-1.

​Di seguito i marcatori dell’incontro:

⚽⚽⚽ Paloscia

⚽⚽ Gravinese

⚽ Russo

⚽ Castriotta

⚽ Ciuffreda

⚽ Cariglia

​Grazie a questo successo, la formazione sipontina consolida ulteriormente il primato in classifica, portandosi a quota 24 punti (8 vittorie su 8 gare). Una prova di forza assoluta che proietta il gruppo verso le battute finali della stagione con entusiasmo e determinazione.