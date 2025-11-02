Sport Manfredonia
Manfredonia U15, vittoria netta al Miramare
Prova di forza per la nostra Under 15, che al Miramare supera con un rotondo 5-0 il Troia, conquistando tre punti importanti e confermando l’ottimo momento di forma.
Le reti biancocelesti portano la firma di Rinaldi, Castriotta D., Russo, Gravinese e Aloi.
💪 Complimenti a tutti i ragazzi di mister D’Arienzo e mister Castigliego per l’approccio, la qualità del gioco e la mentalità vincente mostrata in campo.
