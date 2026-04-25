Sport Manfredonia
Manfredonia U15, ultima fatica da capolista
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Manfredonia U15, ultima fatica da capolista
Si chiude domenica il cammino della Seconda Fase Regionale per l’Under 15 biancoceleste. Dopo il successo per 1-0 contro la Gioventù Calcio Foggia, il Manfredonia ha ottenuto la certezza matematica del primo posto con 31 punti conquistati.
Domenica 26 aprile, alle ore 10:30, i ragazzi faranno visita al Real Siti presso lo stadio “San Rocco” di Stornara. Gli avversari occupano la terza posizione a quota 18 punti e arrivano dalla sconfitta esterna contro lo Joga Bonito.
Una gara per chiudere in bellezza una fase di campionato dominata dall’inizio alla fine.