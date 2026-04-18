Sport Manfredonia
Manfredonia U15: scontro al vertice a San Severo
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Manfredonia U15: scontro al vertice a San Severo
Nuovo appuntamento per l’Under 15 del Manfredonia Calcio 1932 nella 12ª giornata della Seconda Fase Regionale.
Oggi alle ore 16:30, i biancocelesti faranno visita alla Gioventù Calcio San Severo presso lo stadio “Ricciardelli”. Si affrontano le prime due della classe: il Manfredonia guida il girone a punteggio pieno con 27 punti, reduce dal successo interno per 2-0 contro l’Uniti per Cerignola. I padroni di casa seguono al secondo posto con 18 punti, reduci dal netto 0-5 conquistato sul campo dello Joga Bonito Foggia.
Una sfida cruciale per blindare ulteriormente il primato in classifica in questo rush finale di stagione.