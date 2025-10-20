[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

🤍🩵 Manfredonia U15, sconfitta di misura a Foggia

Si chiude con una sconfitta di misura la trasferta della nostra Under 15, superata 3-2 dalla Cosmano Sport.

Dopo un primo tempo equilibrato e senza reti, nella ripresa la gara si è accesa con cinque gol complessivi. Per i biancocelesti sono andati a segno Triggiani e Rinaldi, autori delle due reti che hanno tenuto il match aperto fino alla fine.

Nonostante il risultato, buona la prova dei ragazzi di mister D’Arienzo e mister Castigliego, che hanno mostrato impegno e carattere per tutta la gara.

—