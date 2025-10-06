[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia U15, partenza sprint a San Severo

Inizia nel migliore dei modi la stagione della nostra Under 15, che nella prima giornata di campionato ottiene una netta vittoria esterna sul campo del San Severo.

Una prova di carattere e personalità per i ragazzi di mister D’Arienzo e mister Castigliego, capaci di mantenere concentrazione ed intensità per tutta la gara, mostrando gioco, entusiasmo e spirito di gruppo.