Redazione16 Febbraio 2026
Manfredonia U15: netta vittoria in trasferta

Prestazione autorevole della nostra Under 15, che si impone con un convincente 0-6 sul campo del Troia, centrando un successo importante nella seconda fase del campionato.

Le reti biancocelesti portano la firma di Aloi (doppietta), Ciuffreda, Trigiani, Castriotta e Gravinese, protagonisti di una prova concreta ed efficace.

Un risultato che conferma la crescita del gruppo e la continuità nel percorso intrapreso.

