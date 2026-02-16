Sport Manfredonia
Manfredonia U15: netta vittoria in trasferta
Prestazione autorevole della nostra Under 15, che si impone con un convincente 0-6 sul campo del Troia, centrando un successo importante nella seconda fase del campionato.
Le reti biancocelesti portano la firma di Aloi (doppietta), Ciuffreda, Trigiani, Castriotta e Gravinese, protagonisti di una prova concreta ed efficace.
Un risultato che conferma la crescita del gruppo e la continuità nel percorso intrapreso.