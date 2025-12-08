Sport Manfredonia

Manfredonia U15 chiude il campionato con una vittoria

Redazione8 Dicembre 2025
Si conclude con un successo esterno l’ultimo impegno stagionale della nostra Under 15, che supera il Troia con il punteggio di 0-2.

A decidere la gara le reti di Aloi e Ciuffreda, protagonisti di una prestazione solida e determinata da parte di tutta la squadra.

Un finale positivo che conferma il buon lavoro svolto dal gruppo e dallo staff tecnico nel corso dell’intera stagione.

