Manfredonia U15 chiude il campionato con una vittoria
Si conclude con un successo esterno l’ultimo impegno stagionale della nostra Under 15, che supera il Troia con il punteggio di 0-2.
A decidere la gara le reti di Aloi e Ciuffreda, protagonisti di una prestazione solida e determinata da parte di tutta la squadra.
Un finale positivo che conferma il buon lavoro svolto dal gruppo e dallo staff tecnico nel corso dell’intera stagione.