Sport Manfredonia

Manfredonia U15: ancora una vittoria

Redazione23 Aprile 2026
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Manfredonia U15: ancora una vittoria

​Nuovo successo per l’Under 15 del Manfredonia Calcio 1932 nella sfida casalinga contro la Gioventù Calcio Foggia.

​Al “Miramare”, i biancocelesti si sono imposti per 1-0. A decidere l’incontro è stata la rete siglata da: Falciano.

​Grazie a questi tre punti, la formazione sipontina consolida ulteriormente il primato in classifica, salendo a quota 31 punti e mantenendo l’imbattibilità stagionale.

Una prova di carattere che avvicina i ragazzi del vivaio al traguardo finale del campionato.

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Redazione23 Aprile 2026