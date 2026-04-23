Sport Manfredonia
Manfredonia U15: ancora una vittoria
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Manfredonia U15: ancora una vittoria
Nuovo successo per l’Under 15 del Manfredonia Calcio 1932 nella sfida casalinga contro la Gioventù Calcio Foggia.
Al “Miramare”, i biancocelesti si sono imposti per 1-0. A decidere l’incontro è stata la rete siglata da: Falciano.
Grazie a questi tre punti, la formazione sipontina consolida ulteriormente il primato in classifica, salendo a quota 31 punti e mantenendo l’imbattibilità stagionale.
Una prova di carattere che avvicina i ragazzi del vivaio al traguardo finale del campionato.