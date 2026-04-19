Sport Manfredonia
Manfredonia U15 ad un passo dalla vittoria del girone
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
Manfredonia U15 ad un passo dalla vittoria del girone
Termina a reti bianche il big match della 12ª giornata tra la Gioventù Calcio San Severo e l’Under 15 del Manfredonia Calcio 1932.
Allo stadio “Ricciardelli”, le due formazioni si sono affrontate a viso aperto in una gara tattica ed equilibrata, chiusa sul punteggio di 0-0. Con questo pareggio, i biancocelesti mantengono l’imbattibilità e restano saldamente al comando della classifica a quota 28 punti, conservando il rassicurante vantaggio di 9 lunghezze sui diretti avversari.
Un passo importante verso la vittoria finale del girone per la formazione sipontina.