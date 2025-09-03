Manfredonia, tutto il programma del Mangiamare
venerdì 5 settembre
Ore 19 Inaugurazione Festival alla presenza delle Istituzioni religiose e civili
Ore 20 Aggiungi un posto a Tavola, a cura di Manfredonia Autismo e ANFFAS APS – ETS
Ore 20:30 Reti, Racconti e Ritorni – mostra fotografica presso Info Point
Ore 21:30 Figli di Puglia Live Music
sabato 6 settembre
Ore 11 Pesca sportiva solidale a cura dell’ ASD Pesca senza Barriere
Ore 16 Visit Tour a cura di Daunia TuR APS
Ore 17 Colapesce – fiaba di mare a cura di MAC Academy
Ore 19 Showcooking a cura di Rosa D’Ambrosio presso Info Point
Ore 21 Yu-Gén Live Music
Ore 21:30 La Mnòr Live Music
Ore 22 Paz Dj Set
domenica 7 settembre
Ore 16 Visit tour a cura di Daunia TuR APS
Ore 17 Lab di arte e cultura a cura di ANFFAS APS – ETS e Raffaella Fariello
Ore 19 Crueza de mä Live Music & Storytelling presso Info Point
Ore 21 Sanremo Live Show Live Music