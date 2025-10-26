Politica Manfredonia

Manfredonia, tutti i candidati al Consiglio Regionale

Redazione26 Ottobre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, tutti i candidati al Consiglio Regionale

in ordine di ufficializzazione candidatura

  • Innocenza Starace – Alternativa Verdi Sinistra – candidato presidente Antonio Decaro
  • Paolo Campo – Partito Democratico – candidato presidente Antonio Decaro
  • Liliana Rinaldi – Fratelli d’Italia – candidato presidente Luigi Lobuono
  • Ugo Galli – Forza Italia – candidato presidente Luigi Lobuono
  • Gianluca Totaro – Movimento 5 Stelle – candidato presidente Antonio Decaro
  • Libero Palumbo – Decaro Presidente – candidato presidente Antonio Decaro
  • Giusy Moscatelli – Lega Udc – candidato presidente Luigi Lobuono
  • Anna Trotta – Noi Moderati – candidato presidente Luigi Lobuono
  • Salvatore Nenna – Noi Moderati – candidato presidente Luigi Lobuono
  • Ndiaye Arame – Alternativa Verdi Sinistra – candidato presidente Antonio Decaro
Redazione26 Ottobre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
© Copyright 2025, Tutti i diritti riservati  |  Powered by Know K. Srl -- Stock Photos provided by our partner Depositphotos ©SIPOMEDIA ADV SRLS P.IVA 04409080712 www.sipomedia.it - Testata Giornalistica reg. n. 7/07, Trib di Foggia in data 24.04.07 - Direttore: Luca Pernice redazione@ilsipontino.net©