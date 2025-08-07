Manfredonia, treno fermo per auto all’interno del passaggio a livello

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

MANFREDONIA, insolito incidente ha bloccato temporaneamente la circolazione ferroviaria. Un’automobile è rimasta intrappolata tra le sbarre abbassate di un passaggio al Passaggio a Livello all’altezza dell’ex Ajinomoto. Il conducente, forse per distrazione, non è riuscito a superare in tempo le barriere, trovandosi così bloccato sui binari. Il treno in arrivo, grazie alla segnalazione tempestiva, è riuscito a fermarsi in sicurezza a pochi metri dall’ostacolo. Sul posto sono intervenute prontamente le forze dell’ordine e il personale ferroviario per gestire la situazione e rimuovere il veicolo. Fortunatamente, non ci sono stati feriti e il traffico è ripreso regolarmente una volta che l’auto è stata spostata. La segnalazione di Giuseppe Marasco