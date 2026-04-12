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Manfredonia, tre punti d’oro! Nola battuto al Miramare

Vittoria serviva, vittoria é stata!

Il Manfredonia batte di misura il Nola al Miramare e si porta momentaneamente a +2 dalla zona playout e +3 dalla zona salvezza, considerando Pompei e Francavilla lontani dalla possibilità di giocarsi i playoff.

Decide un tap-in di Jallow al 43’ che ribadisce in rete una respinta del portiere ospite su un colpo di testa di Urain.

Partita giocata sui fili dei nervi, ma che propone poche occasioni da rete. Più vicini i sipontini al raddoppio che i campani al pari.

Domenica a Nardò vietato abbassare la guardia: servono altri punti per la salvezza.

