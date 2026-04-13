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Manfredonia, tre associazioni in piazza: Volontariato e solidarietà Lions Day 2026

Lions Day 2026 a Manfredonia: la solidarietà si traduce in azioni concrete

Grande partecipazione e spirito di servizio hanno caratterizzato il Lions Day svoltosi nella mattinata di domenica 12 aprile 2026 in Piazza del Popolo a Manfredonia, organizzato congiuntamente dai due Lions Club cittadini.

L’iniziativa, dedicata alla prevenzione e alla sensibilizzazione sanitaria, ha rappresentato un importante momento di incontro tra volontariato e cittadinanza, confermando ancora una volta il ruolo attivo e concreto dei Lions sul territorio.

Per offrire un servizio quanto più completo possibile, l’evento ha visto il coinvolgimento delle sezioni locali della Croce Rossa Italiana e della P.A.S.E.R., che hanno collaborato in piena sinergia con i soci Lions. Per tutta la mattinata, medici, infermieri e tecnici, in postazioni allestite ad hoc nel chiostro comunale, hanno messo a disposizione gratuitamente le proprie competenze, effettuando controlli del diabete, della pressione arteriosa e dell’udito, oltre a fornire consulenze mediche e nutrizionistiche personalizzate.

Particolare attenzione è stata dedicata anche alla formazione pratica: gli operatori della P.A.S.E.R. e della Croce Rossa hanno illustrato e dimostrato le corrette manovre di disostruzione delle prime vie respiratorie, coinvolgendo attivamente i presenti. Numerosi i genitori che hanno seguito con interesse le dimostrazioni, consapevoli dell’importanza di acquisire competenze salvavita utili nella quotidianità.

L’organizzazione dell’evento ha comportato un significativo dispiegamento di mezzi e attrezzature: una tenda gonfiabile per l’accoglienza, un mezzo pesante antincendio, un automezzo speciale per l’illuminazione, diversi mezzi di supporto logistico e un’ambulanza, a testimonianza dell’impegno e della professionalità delle realtà coinvolte.

Notevole l’affluenza di pubblico, con oltre 400 persone che hanno fruito dei servizi offerti e ricevuto informazioni utili per la tutela della propria salute. Complessivamente, più di 70 volontari – tra soci Lions, operatori P.A.S.E.R. e volontari della Croce Rossa – hanno contribuito alla riuscita della manifestazione, donando tempo, energie e competenze.

A sottolineare il valore della giornata, le parole del Sindaco di Manfredonia Domenico La Marca: «L’evento di oggi dimostra una città ricca di persone e organizzazioni impegnate nella solidarietà. Da sola, l’amministrazione non può rispondere a bisogni sempre più complessi: è fondamentale la collaborazione con il terzo settore, capace di offrire risposte rapide. Lavoriamo a un welfare di comunità, ricostruendo una rete di fiducia. Queste realtà diffondono la cultura del prendersi cura, rimettendo al centro la persona e rafforzando una società più solidale e orientata al futuro.»

Il Lions Day 2026 si è così confermato una vera e propria festa dell’orgoglio lionistico, capace di unire solidarietà, prevenzione e partecipazione attiva: un esempio concreto di come la collaborazione tra associazioni e volontariato possa generare valore per l’intera comunità, rafforzando il legame tra istituzioni, cittadini e territorio.

La giornata si chiude con un risultato molto importante: quando competenze, passione e spirito di servizio si incontrano, l’impatto sul territorio è concreto. I Lions rinnovano così il proprio impegno a essere presenza attiva, pronti a leggere i bisogni emergenti e a trasformarli in azioni efficaci, in una città che dimostra di saper fare comunità.

Un sentito ringraziamento per la grande collaborazione fornita nella giornata del Lions Day va alle Sezioni di Manfredonia della P.A.S.E.R. e della Croce Rossa.