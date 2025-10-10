Manfredonia, Totaro: “Il treno-tram è possibile, l’amministrazione deve agire!”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

TOTARO (M5S): BASTA RINVII: IL TRAM-TRENO È POSSIBILE, ORA L’AMMINISTRAZIONE DEVE AGIRE!



MANFREDONIA – Una notizia importantissima per la nostra città e per tutto il territorio: il Ministero dei Trasporti e l’ANSFISA hanno finalmente approvato le norme che regolano l’autorizzazione e

l’esercizio dei veicoli tram-treno.



Si apre così una grande occasione per Manfredonia e per la tratta Foggia–Manfredonia.

Il tram-treno è un mezzo moderno e sostenibile, in grado di circolare su percorsi urbani, a

raso del manto stradale, convivendo con le macchine e senza passaggi a livello, riducendo

tempi di viaggio, costi e disagi per i pendolari, soprattutto durante i periodi universitari e

quelli estivi che registrano bus stracolmi di passeggeri, con gente in piedi e senza ricambio

d’aria.



Ulteriori vantaggi evidenti sono: snellimento in sicurezza del traffico stradale tra Foggia e

Manfredonia, con una riduzione degli incidenti e dell’inquinamento ambientale, sviluppo

urbanistico della nostra città con l’apertura della stazione al mare e tanto altro .

Dopo gli infiniti interventi in aula consiliare da parte mia e del gruppo, la raccolta firme con le

associazioni, spero che l’amministrazione avvii al più presto l’iter per far partire questo

progetto, che rappresenta un’occasione storica per il futuro di Manfredonia.

È il momento giusto per riqualificare l’area ferroviaria e renderla parte di un piano di mobilità

provinciale moderno e davvero utile ai cittadini.



Abbiamo sempre creduto in una visione di città connessa, dove la logistica rappresenta

l’ottimizzazione dei trasporti, ma anche un volano di crescita e sviluppo, in cui Manfredonia

può rivestire un ruolo cruciale per tutto il Gargano e non solo