Manfredonia, Totaro: “Il treno-tram è possibile, l’amministrazione deve agire!”
TOTARO (M5S): BASTA RINVII: IL TRAM-TRENO È POSSIBILE, ORA L’AMMINISTRAZIONE DEVE AGIRE!
MANFREDONIA – Una notizia importantissima per la nostra città e per tutto il territorio: il Ministero dei Trasporti e l’ANSFISA hanno finalmente approvato le norme che regolano l’autorizzazione e
l’esercizio dei veicoli tram-treno.
Si apre così una grande occasione per Manfredonia e per la tratta Foggia–Manfredonia.
Il tram-treno è un mezzo moderno e sostenibile, in grado di circolare su percorsi urbani, a
raso del manto stradale, convivendo con le macchine e senza passaggi a livello, riducendo
tempi di viaggio, costi e disagi per i pendolari, soprattutto durante i periodi universitari e
quelli estivi che registrano bus stracolmi di passeggeri, con gente in piedi e senza ricambio
d’aria.
Ulteriori vantaggi evidenti sono: snellimento in sicurezza del traffico stradale tra Foggia e
Manfredonia, con una riduzione degli incidenti e dell’inquinamento ambientale, sviluppo
urbanistico della nostra città con l’apertura della stazione al mare e tanto altro .
Dopo gli infiniti interventi in aula consiliare da parte mia e del gruppo, la raccolta firme con le
associazioni, spero che l’amministrazione avvii al più presto l’iter per far partire questo
progetto, che rappresenta un’occasione storica per il futuro di Manfredonia.
È il momento giusto per riqualificare l’area ferroviaria e renderla parte di un piano di mobilità
provinciale moderno e davvero utile ai cittadini.
Abbiamo sempre creduto in una visione di città connessa, dove la logistica rappresenta
l’ottimizzazione dei trasporti, ma anche un volano di crescita e sviluppo, in cui Manfredonia
può rivestire un ruolo cruciale per tutto il Gargano e non solo