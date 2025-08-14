Manfredonia: torna la Gran Nuotata del Golfo

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

MANFREDONIA E IL SUO MARE: TORNA LA GRAN NUOTATA DEL GOLFO, 42^ EDIZIONE

Incontro pubblico di presentazione martedì 19 agosto 2025 alle ore 18 presso l’Aula Consiliare di Palazzo San Domenico a Manfredonia. Cresce l’attesa per l’evento sportivo clou della stagione.

Tutto pronto per uno degli appuntamenti sportivi agonistico-amatoriali più attesi dell’estate sportiva di Manfredonia: la Gran Nuotata del Golfo, edizione numero 42, che si terrà a Manfredonia sabato 23 e domenica 24 agosto 2025 nelle splendide acque del nostro mare.

L’evento di nuoto in acque libere, dedicato con affetto alla memoria di due grandi nuotatori amatoriali sipontini Leonardo Bottalico e Andrea Sapone, è organizzato dalla ASD Nuoto Manfredonia, con la collaborazione di UISP Comitato Territoriale Foggia-Manfredonia, Lega Navale Italiana – Sezione di Manfredonia e Club Nuoto Manfredonia, con il patrocinio del Comune di Manfredonia ed è un evento sportivo realizzato con il sostegno della Regione Puglia, Assessorato alla sanità, al benessere animale e allo sport per tutti e promuove la Puglia come Regione Europea dello Sport 2026.

PROGRAMMA DELL’EDIZIONE 2025

23 agosto

5° Trofeo Little Sharks al mattino

Gare Master 400 mt, 800 mt e 3 km nel pomeriggio

24 agosto

Gara Master 2 km Gran Nuotata del Golfo

Come di consueto la location scelta come quartier generale della manifestazione e per le partenze sarà la sede sportiva della Lega Navale sezione di Manfredonia, sita in Viale Miramare.

La competizione, che ogni anno richiama atleti da diverse parti d’Italia, si svolgerà lungo un suggestivo percorso nel golfo di Manfredonia, unendo sport, tradizione e valorizzazione del territorio. Saranno giornate di festa, in cui il nuoto in acque libere diventa occasione di incontro, aggregazione e promozione del territorio. Inoltre, quest’anno l’evento sportivo si arricchisce della Campagna #VINCENTI, finalizzata alla promozione dell’attività sportiva con la formazione in tema di salute, educazione alimentare e contrasto al doping.

L’incontro pubblico di presentazione dell’evento sportivo si terrà martedì 19 agosto alle ore 18:00 presso l’Aula Consiliare di Palazzo San Domenico a Manfredonia (Piazza del Popolo 8), con la partecipazione di autorità, organizzatori e protagonisti della manifestazione.

La Gran Nuotata del Golfo è resa possibile grazie all’impegno congiunto di associazioni, volontari e partner che credono nel valore dello sport come strumento di comunità.

Per info tecniche e Iscrizioni alle gare:

Silvia 349.8011516 – Orazio 380.7646581 – Luigi 335.7719286