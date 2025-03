[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, teatro d’eccellenza per la vela giovanile: concluse la 2a e la 3a tappa del campionato zonale Optimist Juniores e Cadetti

Si è conclusa domenica, presso il nostro circolo, un intenso mese e mezzo di attività dedicata alla classe Optimist.

Un percorso iniziato a metà febbraio con il raduno interzonale, seguito dal raduno zonale agli inizi di marzo e dalle selezioni interzonali.

Il Golfo di Manfredonia si è confermato ancora una volta un palcoscenico ideale per la vela, offrendo condizioni ottimali per regate di alto livello. Durante le selezioni, si sono disputate 8 delle 9 prove previste, mentre nella giornata di ieri si è riusciti a portare a termine il programma completo, con tre prove per la Divisione A e tre per la Divisione B. Le competizioni si sono svolte con condizioni di vento variabili, garantendo sfide tecniche e spettacolari.

Alla tappa di ieri hanno preso parte ben otto timonieri della Gargano Sailing, con sette atleti in gara nella Divisione A e uno nella Divisione B. Il circolo si è confermato ancora una volta il secondo della Puglia per numero di partecipanti, distinguendosi per prestazioni solide e grande determinazione da parte di tutti gli atleti.

Tra i risultati di spicco, da segnalare il primo posto di Alessandro Ognissanti nella terza prova della Divisione A, un successo che ha dato grande morale alla squadra, e il quarto posto di Anna nella Divisione B durante la seconda prova, confermandosi la migliore tra i nati nel 2016 alla sua terza regata ufficiale.

Un lavoro di squadra fondamentale:

i giovani atleti sono stati seguiti dalla coach Angela Di Sabato, mentre Rocco e Michelangelo si sono occupati dell’organizzazione logistica e del posizionamento del campo di regata.

Un sentito ringraziamento va al Comitato di Regata, alla giuria, ai ragazzi della classe 420, ai marinai e alla segreteria, il cui impegno ha reso possibile il successo dell’evento.

La Gargano Sailing guarda ora ai prossimi appuntamenti con entusiasmo, consapevole di poter contare su un team affiatato e competitivo.