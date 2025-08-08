Attualità Manfredonia
Manfredonia, targa commemorativa in Villa Comunale per Luciano Castriotta e Francesco Talamo
La Giunta Comunale di Manfredonia ha deliberato di disporre l’apposizione di una targa commemorativa in memoria di Castriotta Luigi e Talamo Francesco Paolo, da posizionare all’interno della Villa Comunale, in tempo utile per la cerimonia commemorativa in programma la fine del corrente mese.
I due sipontini furono vittime di un tragico incidente in Villa Comunale il 30 agosto 2024.