Manfredonia, stop a monopattini sfreccianti su Corso Manfredi (e non solo)

MANFREDONIA – La dirigente Maria Sipontina Ciuffreda ha ordinato il divieto di transito a tutti i velocipedi elettrici, monopattini elettrici ed ogni altro dispositivo utilizzato per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica (segway, hoverboard e monowheel), nel tratto urbano compreso tra Corso Manfredi – Villa Comunale – Piazza del Popolo e Piazzetta Mercato, all’interno della ZTL, salvo che siano condotti a mano.