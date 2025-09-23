Sport Manfredonia

Manfredonia, stangatina Balba: due giornate di squalifica

Redazione23 Settembre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, stangatina Balba: due giornate di squalifica

MANFREDONIA – Il giovane Daniele Balba salterà due turni dopo l’espulsione rimediata ad Angri contro il Pompei. Ecco la nota del Giudice Sportivo:

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

BALBA DANIELE (MANFREDONIA CALCIO 1932)
Per avere, a gioco in svolgimento, colpito un calciatore avversario con una gomitata al volto.

Una sola giornata, invece, per Sasanelli del Barletta che sarà al Miramare domenica nella gara contro il Manfredonia.

Redazione23 Settembre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]