Manfredonia, stangatina Balba: due giornate di squalifica
MANFREDONIA – Il giovane Daniele Balba salterà due turni dopo l’espulsione rimediata ad Angri contro il Pompei. Ecco la nota del Giudice Sportivo:
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
BALBA DANIELE (MANFREDONIA CALCIO 1932)
Per avere, a gioco in svolgimento, colpito un calciatore avversario con una gomitata al volto.
Una sola giornata, invece, per Sasanelli del Barletta che sarà al Miramare domenica nella gara contro il Manfredonia.