Sport Manfredonia
Manfredonia, stangata per mister Pezzella: a Nola mancheranno anche tre giocatori
Mister Pezzella è stato squalificato per 4 turni per aver rivolto espressioni irriguardose al Direttore di gara.
Questo risulta dal comunicato odierno della LND.
Squalificati, per un turno, anche i calciatori Ceparano, Rondinella e Giacobbe.
Manfredonia in emergenza in mezzo al campo a Nola!