Manfredonia, stangata per mister Pezzella: a Nola mancheranno anche tre giocatori

Redazione25 Novembre 2025
Mister Pezzella è stato squalificato per 4 turni per aver rivolto espressioni irriguardose al Direttore di gara.

Questo risulta dal comunicato odierno della LND.

Squalificati, per un turno, anche i calciatori Ceparano, Rondinella e Giacobbe.

Manfredonia in emergenza in mezzo al campo a Nola!

