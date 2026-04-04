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Manfredonia, staccata la targa di Re Manfredi: messa in bocca al cavallo

😕 La targa con il QR code della “Statua Parlante” di Re Manfredi è stata staccata dalla base del monumento e messa in bocca al cavallo.

Un gesto stupido, irrispettoso e inaccettabile.

Un atto di vandalismo. Una mancanza totale di rispetto verso la città, verso chi lavora per migliorarla e verso chi ha il diritto di viverla in modo decoroso.

Quella targa è parte di un progetto per raccontare Manfredonia in modo nuovo, accessibile a tutti, utilizzando strumenti semplici che abbiamo ogni giorno tra le mani.

Chi ha fatto questo non ha danneggiato “una cosa del Comune”. Ha danneggiato un’idea a beneficio di tutti per valorizzare la nostra bellissima città.

La targa è stata prontamente recuperata dal Sindaco e più in là verrà ripristinata.

E noi continueremo a fare la nostra parte senza scoraggiarci, perché Manfredonia merita rispetto. Sempre.

Maria Teresa Valente

Assessora al Welfare e Cultura