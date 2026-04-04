Manfredonia, staccata la targa di Re Manfredi: messa in bocca al cavallo
Manfredonia, staccata la targa di Re Manfredi: messa in bocca al cavallo
😕 La targa con il QR code della “Statua Parlante” di Re Manfredi è stata staccata dalla base del monumento e messa in bocca al cavallo.
Un gesto stupido, irrispettoso e inaccettabile.
Un atto di vandalismo. Una mancanza totale di rispetto verso la città, verso chi lavora per migliorarla e verso chi ha il diritto di viverla in modo decoroso.
Quella targa è parte di un progetto per raccontare Manfredonia in modo nuovo, accessibile a tutti, utilizzando strumenti semplici che abbiamo ogni giorno tra le mani.
Chi ha fatto questo non ha danneggiato “una cosa del Comune”. Ha danneggiato un’idea a beneficio di tutti per valorizzare la nostra bellissima città.
La targa è stata prontamente recuperata dal Sindaco e più in là verrà ripristinata.
E noi continueremo a fare la nostra parte senza scoraggiarci, perché Manfredonia merita rispetto. Sempre.
Maria Teresa Valente
Assessora al Welfare e Cultura