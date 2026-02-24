[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia sta con l’Ucraina

Oggi 24 febbraio 2026, a quattro anni dall’inizio dell’invasione su larga scala dell’Ucraina, il Comune di Manfredonia rinnova la propria vicinanza al popolo ucraino aderendo alla campagna nazionale “Sto con l’Ucraina!”.

Per l’occasione, la città si tinge di giallo e blu:

la bandiera ucraina sarà esposta accanto a quelle italiana ed europea e alcuni edifici istituzionali saranno illuminati con i colori simbolo della libertà e della resistenza.

Un gesto simbolico ma dal forte valore morale, che ribadisce l’impegno della nostra comunità a sostegno della pace, della democrazia e della dignità dei popoli.

Manfredonia si unisce così ai Comuni italiani che chiedono la fine del conflitto e continuano a sostenere chi lotta per un futuro di libertà.