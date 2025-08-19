[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, sospeso il mercato settimanale in occasione della Festa Patronale



Il SINDACO



Premesso che come di consueto in occasione della festa patronale in onore della patrona Maria SS. di Siponto è necessario consentire l’installazione delle attrazioni del luna park nell’area mercatale in zona Scaloria;

non essendo possibile garantire nella stessa area lo svolgimento del mercato settimanale del martedì in funzione delle necessità del corretto montaggio e smontaggio delle attrazioni di pubblico spettacolo si rende necessario anticipare il consueto mercato settimanale in zona Scaloria del giorno 26 agosto al 24 agosto e quello del 2 settembre rinviarlo ad altra data da definirsi con i rappresentanti di categoria;

VISTO l’art. 34 comma 1 let b) della L.R. n 24/2015 in materia di variazione della giornata di mercato e l’art. 50 del Dlgs n. 267/2000

ORDINA

la sospensione del mercato settimanale previsto per il 26 agosto con anticipo al giorno 24 agosto e la sospensione del mercato del 2 settembre 2025 con recupero in altra data da definirsi;

AVVERTE

che nei confronti dei trasgressori di cui alla presente ordinanza, si applica il disposto dell’art. 650 del Codice Penale;

DEMANDA

All’Ufficio competente la pubblicazione della presente ordinanza oltre che all’Albo Pretorio on line del Comune di Manfredonia, anche sul sito internet del Comune, per la relativa diffusione.

DISPONE



L’immediata esecutività della presente Ordinanza Sindacale.

La notifica del presente provvedimento, alla Questura di Foggia, alla Compagnia dell’Arma dei Carabinieri di Manfredonia, al Comando della Guardia di Finanza di Manfredonia, al Commissariato di Polizia di Manfredonia, al Comando della Polizia Municipale di Manfredonia.

Avverso la presente ordinanza è ammesso:

ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio on line;

ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio.

Tutti gli Organi di Polizia dello Stato ed il Comando della Polizia Municipale sono incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza Sindacale.

19/08/2025

Il Sindaco

Dott. Domenico la Marca