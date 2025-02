Manfredonia, si balla con la socia all’aperto UISP

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

CARNEVALE DI MANFREDONIA | 71^ EDIZIONE

DOMENICA 23 FEBBRAIO ORE 17

“MASCHERE E TRUMBÈTTE”: SI BALLA CON LA SOCIA ALL’APERTO UISP!

Domenica 23 febbraio, alle ore 17, Largo Diomede si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto per un evento imperdibile organizzato dal Comitato Territoriale UISP.

Un evento all’insegna della danza e del ballo, con l’animazione coinvolgente ad opera delle migliori scuole del territorio!

Un’occasione unica per celebrare il movimento, l’armonia e la passione, rievocando in chiave contemporanea la tradizione dei “balli per casa”, quelle “socie” che un tempo animavano il Carnevale di Manfredonia.

Protagoniste della manifestazione saranno le associazioni: Playa del Niño Dance Company, Prioletti Dance Academy, Sabor Diferente Academy e Scuola di Arti Sceniche My Dance.

Stay Tuned!