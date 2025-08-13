[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia si accende con StrEAT, la notte bianca del 21 agosto

Manfredonia si prepara a vivere una notte indimenticabile. Dopo il successo della scorsa edizione, il Comune di Manfredonia annuncia il ritorno di StrEAT – La Notte Bianca, in programma mercoledì 21 agosto, a partire dalle ore 20.00, nel cuore della città.

L’evento, che unisce enogastronomia, musica, shopping e cultura, trasformerà le vie e le piazze di Manfredonia in un grande palcoscenico a cielo aperto, offrendo ai cittadini e ai visitatori un’esperienza unica sotto le stelle d’estate.

Il programma della serata prevede:

Street food con specialità locali e proposte da tutta Italia

Musica live per tutti i gusti, con artisti e band pronti ad animare il centro

Animazione per bambini, per rendere la festa a misura di famiglia

Shopping notturno con i negozi del centro storico aperti fino a tardi

Chiese aperte, per scoprire il patrimonio artistico e religioso della città

Un’atmosfera di luci, colori e divertimento che accompagnerà fino a notte fonda

“StrEAT non è soltanto un evento – afferma l’Assessore allo Sviluppo Economico Matteo Gentile –. È un momento aperto a tutta la nostra comunità e a chi sceglie di visitarci. È l’occasione per passeggiare tra i vicoli illuminati, gustare il meglio della nostra cucina, conoscere le nostre particolarità e vivere la città in modo diverso. L’obiettivo è che ogni manfredoniano e ogni turista possa sentirsi parte di un’unica realtà, condividendo musica, sapori e momenti che renderanno speciale questa serata.”

“StrEAT sarà un’occasione unica per vivere Manfredonia sotto le stelle – sottolinea l’Assessore ai Grandi Eventi Francesco Schiavone –. Tra musica, arte, cultura e divertimento, animeremo il nostro centro e il lungomare, accogliendo cittadini e visitatori in una grande festa che celebra la nostra città.”

L’appuntamento è quindi fissato per mercoledì 21 agosto a Manfredonia: una Notte Bianca da vivere insieme, sotto il cielo d’estate.