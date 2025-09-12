[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia shock: cane ferito legato con spago al guardrail. Soccorso da un passante

Complimenti a Giuseppe che ha soccorso un bellissimo cane gravemente ferito, legato con spago al guardrail sulla strada che collega Zapponeta a Manfredonia.

Ha correttamente segnalato l’emergenza e accudito il cane fino all’arrivo dei soccorsi.

A differenza di chi ha pensato bene di abbandonarlo là, legato con spago stretto stretto al collo.

Ad aspettare la morte o un miracolo. Grazie Giuseppe per essere stato il miracolo di turno. A tutti quelli che passati e hanno scelto di ignorare quell’anima legata e sanguinante: vergognatevi.

Buona vita.

