Attualità Manfredonia
Manfredonia shock: cane ferito legato con spago al guardrail. Soccorso da un passante
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
Manfredonia shock: cane ferito legato con spago al guardrail. Soccorso da un passante
Complimenti a Giuseppe che ha soccorso un bellissimo cane gravemente ferito, legato con spago al guardrail sulla strada che collega Zapponeta a Manfredonia.
Ha correttamente segnalato l’emergenza e accudito il cane fino all’arrivo dei soccorsi.
A differenza di chi ha pensato bene di abbandonarlo là, legato con spago stretto stretto al collo.
Ad aspettare la morte o un miracolo. Grazie Giuseppe per essere stato il miracolo di turno. A tutti quelli che passati e hanno scelto di ignorare quell’anima legata e sanguinante: vergognatevi.
Buona vita.