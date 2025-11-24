Politica ManfredoniaPolitica Puglia

Manfredonia, sfuma il tris di Campo: ecco gli eletti in Provincia di Foggia

Redazione24 Novembre 2025
Manfredonia, sfuma il tris di Campo: ecco gli eletti in provincia di Foggia

Non riesce a Paolo Campo la terza elezione in Consiglio Regionale.

Il Dem di Manfredonia è finito addirittura penultimo nella lista del suo partito dietro Piemontese, Falcone, Fiore, Quaranta e Cicolella.

Ecco gli eletti in provincia di Foggia

Piemontese (Pd)
Falcone (Pd)
Starace (Decaro Presidente)
Tutolo (Per la Puglia)
Barone (M5S)
Gatta (Fratelli d’Italia)
Dell’Erba (Forza Italia)

