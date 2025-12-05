[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, settore giovanile: under19 in campo oggi

Nuovo weekend di gare per il Settore Giovanile del Manfredonia Calcio 1932, che vedrà scendere in campo Under 19 e Under 15, mentre l’Under 17 ha concluso il proprio campionato.

L’Under 19 di mister Perrone anticipa il turno e scenderà in campo oggi, venerdì, alle ore 15:00 sul campo del Nardò, nella gara valida per la 14ª giornata del campionato Juniores Nazionale.

Una sfida molto equilibrata sulla carta: entrambe le squadre hanno 12 punti, e i biancocelesti arrivano con entusiasmo dopo il brillante 2-0 ottenuto la scorsa settimana contro l’Heraclea.

Domenica si chiuderà invece la stagione dell’Under 15, impegnata nell’ultima giornata sul campo del Troia.

I ragazzi di mister D’Arienzo e mister Castigliano vogliono confermare quanto di buono fatto vedere nel netto 6-1 del Miramare contro il San Pio X e sono chiamati a difendere il secondo posto, con 13 punti e un margine di tre lunghezze proprio sul San Pio X.