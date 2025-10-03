[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, settore giovanile: al via le stagioni di under 17 e under 15

Parte questo weekend l’avventura delle nostre formazioni giovanili, pronte a vivere un campionato ricco di entusiasmo e crescita sotto la guida dei mister biancocelesti.

Ad aprire il programma sarà l’Under 17, allenata da Michele Vergura e Franco Grasso, che domani pomeriggio alle ore 16:00 farà il suo esordio stagionale allo Stadio Miramare, dove affronterà il TiquiTaca.

Lunedì, invece, toccherà all’Under 15 di Matteo D’Arienzo e Michele Castigliego, attesa allo Stadio Ricciardelli di San Severo per la prima giornata contro il San Severo.

Un doppio appuntamento che segna l’inizio di una nuova stagione per i nostri giovani Delfini, pronti a crescere e a difendere con orgoglio i colori del Manfredonia Calcio 1932.