Manfredonia, servizio prenotazione online carta di identità elettronica (CIE)

Il Comune di Manfredonia informa i cittadini che, a far data dal 07 aprile p.v., il servizio di prenotazione on line della CIE, avviato in virtù del processo di riorganizzazione dei Servizi Demografici nei mesi scorsi, continuerà nelle sede URP, nell’ambito del Servizio di Facilitazione Digitale, secondo gli orari di seguito indicati:

Punto di Facilitazione Digitale

Piazza del Popolo, 11

Tel.: 0884/519324

MARTEDÌ GIOVEDÌ Mattina 10:00

12:30 10:00

12:30 Pomeriggio 15:30

17:30 15:30

17:30

ed, inoltre, nelle sedi, modalità ed orari di seguito indicati:

1 – c/o Ufficio ANAGRAFE e CERTIFICAZIONI

Palazzo della Sorgente

Piazzale Alessandro Galli (zona Acqua di Cristo)

MERCOLEDÌ Mattina 09:0011:00



2 – con prenotazione TELEFONICA

Tel. 0884/519745

VENERDÌ Mattina 09:0011:00

Si informa che è possibile procedere con la prenotazione on line della CIE anche in autonomia accedendo alla piattaforma on line (https://www.prenotazionicie.interno.gov.it/), registrandosi e compilando tutti i campi con i dati del richiedente (Nome, Cognome, codice fiscale , Comune, mail, recapito telefonico…).

Si ricorda che il Punto di facilitazione digitale supporta i cittadini con scarse competenze digitali, contribuendo al processo di crescita digitale della popolazione attraverso un uso, sempre più autonomo, consapevole e responsabile delle nuove tecnologie e dei servizi on line e resta attivo per offrire assistenza anche per: