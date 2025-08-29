[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, serata di magia in Piazza del Popolo. Fabio Di Bari: “Un sentito ringraziamento al Circolo Unione”

Quella di ieri sera, in Piazza del Popolo, è stata una serata di magia, bellezza e grande partecipazione. Il concerto lirico “Note sotto le stelle” ha incantato il pubblico con un emozionante viaggio musicale.

A rendere tutto ancora più suggestivo, il ritorno della storica Cassa Armonica, che ha riportato in piazza il fascino delle feste di una volta, creando un’atmosfera unica e avvolgente.

Protagonisti tre straordinarie voci: Emanuel Gatta (baritono), Monica Paciolla (soprano), Mun Hyeon Kyeong (mezzosoprano).

Accompagnati dal maestro Pasquale Somma al pianoforte e da un quartetto d’archi

Un grazie speciale an Emanuel Gatta, amico, artista generoso e professionista di altissimo livello, per aver portato sul palco non solo il suo talento, ma anche il suo cuore.

Un sentito ringraziamento al Circolo Unione, a tutti i soci e al presidente Ugo Galli per aver sostenuto e condiviso con la città un momento di alto valore culturale, eleganza e tradizione. Come socio del Circolo e membro del CDA, scelte come queste inorgogliscono. Quando istituzioni, artisti e territorio si incontrano, Manfredonia brilla davvero. Mariantonietta Di Sabato, grazie per la tua presenza e per aver accompagnato la serata con garbo e professionalità.

L’arte che unisce. La musica che illumina. La tradizione che rivive.

Fabio Di Bari