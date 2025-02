[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, sequestrati 29 mila pezzi di fuochi d’artificio



Durante i controlli in ambito commerciale per garantire la sicurezza dei cittadini durante gli eventi del Carnevale e dopo il sequestro di qualche giorno fa, la Polizia Locale di Manfredonia ha sequestrato circa 29 mila pezzi di fuochi di artificio stoccati sugli scaffali e nel vano magazzino all’interno di un esercizio commerciale destinato alla vendita di prodotti casalinghi, in totale assenza delle prescritte cautele e misure di sicurezza.



Il controllo eseguito ha permesso di rinvenire fuochi pirotecnici di varie categorie ammassati insieme ad altra merce di natura infiammabile, accertando il mancato rispetto della distanza di sicurezza con merci di natura diversa.



I locali peraltro non erano dotati di porte non combustibili, che devono essere sottoposte a revisioni periodiche e tale circostanza non garantiva la corretta compartimentazione degli ambienti.



Gli agenti hanno, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Foggia, pertanto sottoposto a sequestro preventivo 29000 prodotti esplodenti con un NEC (contenuto esplosivo netto) complessivo pari a circa 10 kg e un peso totale di 65 kg.



Il titolare dell’attività sarà segnalato all’ autorità giudiziaria competente per il reato di cui all’art. 678 c.p.