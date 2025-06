[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, segnalazione: “Le zone di parcheggio per gli scooter sempre occupate dalle auto”

Buongiorno, esausta di questa problematica spero di essere ascoltata e presa in considerazione.

Le strisce di parcheggio per gli scooter non sono un’opzione, ma una necessità per garantire una mobilità urbana più efficiente.

La loro occupazione da parte delle auto non solo infrange il codice della strada, ma danneggia l’intero sistema di mobilità cittadina.

Serve rispetto, responsabilità e un maggiore impegno da parte di tutti – cittadini e istituzioni – per restituire agli scooteristi lo spazio che gli spetta.

Con l’arrivo della bella stagione io come altri lavoratori del centro preferiamo muoverci con uno scooter ma arrivando in piazza duomo troviamo sempre la stessa problematica i parcheggi per gli scooter occupati da auto.

Le strisce di parcheggio per scooter sono spesso posizionate strategicamente: vicino agli uffici, nei centri storici, nelle aree commerciali e dovrebbero garantire a chi si muove su due ruote la possibilità di parcheggiare in modo rapido, ordinato e sicuro. Tuttavia, capita sempre più frequentemente di trovare queste aree occupate da automobili.

Quando uno scooterista non trova posto negli spazi a lui riservati, è costretto a parcheggiare in aree non idonee, rischiando multe,la rimozione del veicolo o peggio ritrovarsi il veicolo per terra .

Inoltre, la mancanza di posti disponibili può causare ritardi. Le soluzioni al problema esistono, ma richiedono volontà politica, controlli più severi e una maggiore sensibilizzazione. Alcune proposte posso essere :

Maggiore sorveglianza e multe più salate per chi occupa abusivamente gli spazi destinati agli scooter.

Aumento degli spazi dedicati ai veicoli a due ruote, specie nelle zone ad alta densità di traffico.

Inserimento di paletti così da evitare totalmente il parcheggio di macchine.

rifacimento di strisce bianche in modo tale da renderle più visibili dato che nell’ultimo periodo sono quasi completamente cancellate .

