Manfredonia, segnalate truffe di operatori di energia elettrica

Attendono solamente che usate la parola “sì” per farvi cambiare operatore di energia elettrica.

Questa è la nuova truffa segnalata alla nostra redazione e che in questi giorni ha colpito molti manfredoniani.

“Principalmente vi chiedono di confermare la vostra identità e quando dite ‘sì’ vi hanno fregato e vi ritroverete con un altro operatore di energia elettrica” ci scrivono “Oppure vi dicono che il passaggio ad un altro operatore è condizione essenziale per risolvere dei problemi legati al contatore”.