Manfredonia, segnalate truffe di operatori di energia elettrica

Redazione22 Novembre 2025
black and brown headset near laptop computer
Photo by Petr Macháček on Unsplash
Attendono solamente che usate la parola “sì” per farvi cambiare operatore di energia elettrica.

Questa è la nuova truffa segnalata alla nostra redazione e che in questi giorni ha colpito molti manfredoniani.

“Principalmente vi chiedono di confermare la vostra identità e quando dite ‘sì’ vi hanno fregato e vi ritroverete con un altro operatore di energia elettrica” ci scrivono “Oppure vi dicono che il passaggio ad un altro operatore è condizione essenziale per risolvere dei problemi legati al contatore”.

