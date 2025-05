[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, segnalata colonia felina: “Pericolo investimento, sono vicini alla strada”

ATTENZIONE: PERICOLO INVESTIMENTO GATTI.

Ci giunge una segnalazione per una colonia felina che vive nei pressi di Piazza Bolivar/parco dei Cedri.

Nutrire colonie feline nei pressi di strade trafficate può essere una pratica rischiosa per i gatti, che possono essere colpiti da auto o altri veicoli. Per garantire la sicurezza dei gatti, è consigliabile alimentare le colonie in luoghi sicuri e lontani dalle strade, o utilizzare recinti e altri metodi per proteggere i gatti dal traffico.

Per tanto raccomandiamo caldamente di non mettere cibo nei pressi delle nostre abitazioni in modo che i felini non attraversino la strada ogni volta che ci vedono con qualcosa in mano. Inoltre ci parlano di cuccioli. Qualcuno del quartiere può occuparsi della colonia in modo organizzato? Registrandola al comune si potrebbe procedere con la sterilizzazione tramite asl.

Per informazioni non esitate a contattarci.