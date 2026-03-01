Sport Manfredonia
Manfredonia, sconfitta e rimpianti ad Aversa
Il Manfredonia perde una gara importantissima ad Aversa contro la Real Normanna e non riesce ad allungare sulla zona playout che torna ora ad un solo punto.
Eppure la gara, dopo l’espulsione granata di Messina, sembrava indirizzarsi bene per i sipontini che non fanno i conti con una prodezza di Ejjaki al 60′ dai 25 metri e con le parate del portiere Spurio che nega perlomeno un punticino ai biancocelesti.
La corsa salvezza con il trio di partite Paganese, Fasano e Gravina, ora, si fa dura.