Manfredonia, sconfitta e rimpianti ad Aversa

Redazione1 Marzo 2026
Manfredonia, sconfitta e rimpianti ad Aversa

Il Manfredonia perde una gara importantissima ad Aversa contro la Real Normanna e non riesce ad allungare sulla zona playout che torna ora ad un solo punto.

Eppure la gara, dopo l’espulsione granata di Messina, sembrava indirizzarsi bene per i sipontini che non fanno i conti con una prodezza di Ejjaki al 60′ dai 25 metri e con le parate del portiere Spurio che nega perlomeno un punticino ai biancocelesti.

La corsa salvezza con il trio di partite Paganese, Fasano e Gravina, ora, si fa dura.

