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Manfredonia, sconfitta di misura l’U17

​Si conclude con una sconfitta di misura il match casalingo dell’Under 17 del Manfredonia Calcio 1932 nella 9ª giornata della Seconda Fase Regionale.

​Allo stadio “Miramare”, il Ponte Lama Trani si impone per 2-3. Per i biancocelesti sono andati a segno Tempesta e Gravinese, ma le due marcature non sono state sufficienti a ribaltare le sorti dell’incontro.

La formazione sipontina resta ferma a quota 13 punti in classifica.