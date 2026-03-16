Sport Manfredonia
Manfredonia, sconfitta di misura l’U17
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Manfredonia, sconfitta di misura l’U17
Si conclude con una sconfitta di misura il match casalingo dell’Under 17 del Manfredonia Calcio 1932 nella 9ª giornata della Seconda Fase Regionale.
Allo stadio “Miramare”, il Ponte Lama Trani si impone per 2-3. Per i biancocelesti sono andati a segno Tempesta e Gravinese, ma le due marcature non sono state sufficienti a ribaltare le sorti dell’incontro.
La formazione sipontina resta ferma a quota 13 punti in classifica.