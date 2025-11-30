Manfredonia, sconfitta di misura col Nola. Jallow espulso
Il Manfredonia esce sconfitto dal Papa di Cardito, con il Nola che interrompe la striscia di risultati positivi dei biancocelesti. A decidere il match è il gol di Estrella dopo appena due minuti.
La gara si complica ulteriormente al 15’ del primo tempo con l’espulsione di Jallow, che costringe il Manfredonia a giocare in inferiorità numerica fino al 17’ della ripresa, quando arriva il rosso anche per Cipolla e viene ristabilita la parità.
Da quel momento i sipontini provano con decisione a rientrare in partita, costruendo diverse occasioni e trovando anche due gol, entrambi annullati dal direttore di gara.
Nonostante la reazione e le opportunità create, il risultato non cambia. Manfredonia che torna a casa senza punti, ma con la consapevolezza di aver lottato fino alla fine.