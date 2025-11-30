Sport Manfredonia

Manfredonia, sconfitta di misura col Nola. Jallow espulso

Redazione30 Novembre 2025
Il Manfredonia esce sconfitto dal Papa di Cardito, con il Nola che interrompe la striscia di risultati positivi dei biancocelesti. A decidere il match è il gol di Estrella dopo appena due minuti.

La gara si complica ulteriormente al 15’ del primo tempo con l’espulsione di Jallow, che costringe il Manfredonia a giocare in inferiorità numerica fino al 17’ della ripresa, quando arriva il rosso anche per Cipolla e viene ristabilita la parità.

Da quel momento i sipontini provano con decisione a rientrare in partita, costruendo diverse occasioni e trovando anche due gol, entrambi annullati dal direttore di gara.

Nonostante la reazione e le opportunità create, il risultato non cambia. Manfredonia che torna a casa senza punti, ma con la consapevolezza di aver lottato fino alla fine.

